Украина завоевала медаль на командном ЧЕ по дзюдо в России

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38804 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102171 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124197 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131735 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169001 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153302 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141050 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130454 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181240 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Украина завоевала медаль на командном ЧЕ по дзюдо в России

Украина завоевала медаль на командном ЧЕ по дзюдо в России

Киев  •  УНН

 • 8816 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. На первом в истории командном чемпионате Европы по дзюдо, который проходил в Екатиренбурге, сборная команда Украины заняла третье место, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

“Бронзовый” состав украинцев: Мария Скорая (до 57 кг), Ирина Хрящевская (до 70 кг), Елизавета Каланина и Галина Тарасова (+70 кг), Геворг Манукян (до 73 кг), Виталий Шепель (до 90 кг), Александр Гордиенко и Андрей Колесник (+ 90 кг).

Отметим, именно в смешанном формате командный турнир дзюдоистов дебютирует на Играх ХХХІІ Олимпиады 2020 году в Токио.

Напомним, что на юниорском этапе Кубка мира по дзюдо Украины стала первой в медальном зачете.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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