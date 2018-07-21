Украина завоевала медаль на командном ЧЕ по дзюдо в России

“Бронзовый” состав украинцев: Мария Скорая (до 57 кг), Ирина Хрящевская (до 70 кг), Елизавета Каланина и Галина Тарасова (+70 кг), Геворг Манукян (до 73 кг), Виталий Шепель (до 90 кг), Александр Гордиенко и Андрей Колесник (+ 90 кг).

Отметим, именно в смешанном формате командный турнир дзюдоистов дебютирует на Играх ХХХІІ Олимпиады 2020 году в Токио.

Напомним, что на юниорском этапе Кубка мира по дзюдо Украины стала первой в медальном зачете.