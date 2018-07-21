Україна завоювала медаль на командному ЧЄ з дзюдо в Росії

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КИЇВ. 21 липня. УНН. На першому в історії командному чемпіонаті Європи з дзюдо, що проходив у Єкатиренбурзі, збірна команда України посіла третє місце, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

“Бронзовий” склад українців: Марія Скора (до 57 кг), Ірина Хрящевська (до 70 кг), Єлизавета Каланіна та Галина Тарасова (+ 70 кг), Геворг Манукян (до 73 кг), Віталій Шепель (до 90 кг), Олександр Гордієнко та Андрій Колесник (+ 90 кг).

Відзначимо, саме в змішаному форматі командний турнір дзюдоїстів дебютуватиме на Іграх ХХХІІ Олімпіади 2020 року в Токіо.

Нагадаємо, що на юніорському етапі Кубку світу з дзюдо Україна стала першою у медальному заліку.

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