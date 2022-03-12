Украина нанесла российской армии наибольший удар за десятки лет - Зеленский

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“Наши Вооруженные Силы делают все, чтобы лишить врага любого желания продолжать войну против Украины. Потери российских войск - колоссальные. Динамика потерь оккупантов на 17-й день уже такова, что можно уверенно говорить: это самый большой удар по российской армии за десятки лет. Они нигде не теряли больше за такое количество дней”, - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, с начала вторжения 31 батальонно-тактическая группа врага потеряла боеспособность.

"Российские военные сдаются в плен уже не просто поодиночке, а целыми группами. Группами же пытаются выйти с территории Украины домой, в Россию. Потери захватчиков в технических возможностях просто поражают. Более 360 танков. 1205 бронированных машин. И это еще без подсчета потерь в боях этой ночью и этим утром. Уже почти 60 самолетов. Более 80 вертолетов. Сотни и сотни единиц другой техники, в том числе самых современных образцов, которыми Россия всегда гордится. У большинства армий мира нет столько всего, сколько российские войска потеряли за время вторжения в нашу страну”, - рассказал Зеленский.

Дополнение

С начала войны, которую начала РФ в Украине, количество потерь противника составляет более 12 тысяч человек.