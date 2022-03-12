Україна завдала російській армії найбільшого удару за десятки років - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Російські окупанти зазнають колосальні втрати в Україні, які є найбільшим ударом по російській армії за десятки років. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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“Наші Збройні Сили роблять усе, щоб позбавити ворога будь-якого бажання продовжувати війну проти України. Втрати російських військ – колосальні. Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можна впевнено говорити: це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів”, - сказав Зеленський.
Деталі
За його словами, від початку вторгнення 31 батальйонно-тактична група ворога втратила боєздатність.
“Російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами. Групами ж намагаються вийти з території України додому, в Росію. Втрати загарбників у технічних можливостях просто вражають. Понад 360 танків. 1205 броньованих машин. І це ще без підрахунку втрат у боях цієї ночі та цього ранку. Вже майже 60 літаків. Понад 80 гелікоптерів. Сотні й сотні одиниць іншої техніки, зокрема найсучасніших зразків, якими Росія завжди пишається. У більшості армій світу немає стільки всього, скільки російські війська втратили за час вторгнення в нашу державу”, - розповів Зеленський.
Доповнення
Від початку війни, яку розпочала РФ в Україні, кількість втрат противника становить понад 12 тисяч осіб.