Украина зарегистрировала в ПАСЕ резолюцию о запрете рашизма в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Украинская делегация зарегистрировала в ПАСЕ предложение резолюции об осуждении идеологии и практик рашизма в Европе. Об этом сообщил еародный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мережко, передает УНН.
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«Зарегистрировал в ПАСЕ предложение резолюции об осуждении идеологии и практик рашизма в Европе. Очень благодарен коллегам, которые поддержали это предложение. Будем бороться дальше за то, чтобы был разработан текст соответствующей резолюции и в конце концов в странах демократии рашизм был запрещен», - сообщил Александр Мережко в Telegram.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, 2 мая Верховная Рада Украины официально признала рашизм государственной идеологией россии и призвала ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма. Соответствующее заявление поддержали 281 народный депутат.
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