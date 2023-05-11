Украина зарегистрировала в ПАСЕ резолюцию о запрете рашизма в Европе

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«Зарегистрировал в ПАСЕ предложение резолюции об осуждении идеологии и практик рашизма в Европе. Очень благодарен коллегам, которые поддержали это предложение. Будем бороться дальше за то, чтобы был разработан текст соответствующей резолюции и в конце концов в странах демократии рашизм был запрещен», - сообщил Александр Мережко в Telegram.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, 2 мая Верховная Рада Украины официально признала рашизм государственной идеологией россии и призвала ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма. Соответствующее заявление поддержали 281 народный депутат.

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