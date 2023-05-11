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Україна зареєструвала в ПАРЄ резолюцію про заборону рашизму в Європі

Україна зареєструвала в ПАРЄ резолюцію про заборону рашизму в Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Українська делегація зареєструвала в ПАРЄ пропозицію резолюції про засудження ідеології і практик рашизму в Європі. Про це повідомив нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Мережко, передає УНН.

Цитата

«Зареєстрував в ПАРЄ пропозицію резолюції про засудження ідеології і практик рашизму в Європі. Дуже вдячний колегам, які підтримали цю пропозицію. Будемо боротися далі за те, щоб було розроблено текст відповідної резолюції і врешті-решт в країнах демократії рашизм було заборонено», - повідомив Мережко у Telegram.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, 2 травня Верховна Рада України офіційно визнала рашизм державною ідеологією росії та закликала ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження политики рашизму. Відповідну заяву підтримали 281 народний депутат.

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