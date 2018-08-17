Украина заполнила свои ПХГ газом на 44%

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 62,49 млн куб. м газа.

В течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

При этом в данных за 15 августа указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 23,18 млн куб. м, из Венгрии - 16,87 млн куб. м, из Польши - 3,61 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 44%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на 5 млрд кубов до 2022 года.