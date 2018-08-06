Украина заполнила свои ПХГ газом на 42%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 4 августа увеличился до 13,048 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 52,13 млн куб. м газа.
В течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.
При этом в данных за 4 августа указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 20,68 млн куб. м, из Венгрии - 16,16 млн куб. м, из Польши - 3,63 млн куб. м газа.
Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 42%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на 5 млрд кубов до 2022 года.