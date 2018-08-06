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Україна заповнила свої ПСГ газом на 42%

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 4 серпня збільшився до 13,048 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 52,13 млн куб. м газу.

Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.

При цьому в даних за 4 серпня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 20,68 млн куб. м, з Угорщини - 16,16 млн куб. м, з Польщі - 3,63 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 42%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.

Українські Національні Новини

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