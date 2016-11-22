Украина закупила ядерного топлива на более чем 350 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В январе-сентябре 2016 года Украина закупила ядерного топлива на общую сумму 367 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
Топлива российского производства было закуплено на 266 млн долларов.
Шведского производства - на 100 млн долларов.
Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за девять месяцев в "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 72,6%, Westinghouse (Швеция) - 27,4%.
Напомним, как сообщал УНН, Украина должна стремиться к производству собственного ядерного топлива, а не платить РФ.
Для этого в первую очередь надо нарастить объемы добычи собственного урана.
И это возможно, если привлечь к этому процессу частного инвестора, считает министр энергетики Игорь Насалик.
Украина имеет перспективные месторождения урана, которые можно разрабатывать методом подземного выщелачивания, которым сегодня работают в Казахстане.
Также напомним, по вопросам повышения эффективности процесса подземного выщелачивания Украинская компания АЭСУ сотрудничает с "НАК "Казатомпром".