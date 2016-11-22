Україна закупила ядерного палива на понад 350 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У січні-вересні 2016 року Україна закупила ядерного палива на загальну суму 367 млн доларів. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
Палива російського виробництва було закуплено на 266 млн доларів.
Шведського виробництва - на 100 млн доларів.
Таким чином, частка закупівель Україною ядерного палива за дев'ять місяців у "ТВЕЛ" (РФ) в грошовому еквіваленті становила 72,6%, Westinghouse (Швеція) - 27,4%.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Україна повинна прагнути до виробництва власного ядерного палива, а не платити РФ.
Для цього першочергово треба наростити обсяги видобутку власного урану.
І це можливо, якщо залучити до цього процесу приватного інвестора, вважає міністр енергетики Ігор Насалик.
Так, Україна має перспективні родовища урану, які можна розробляти методом підземного вилуговування, яким на сьогодні працюють у Казахстані.
Також нагадаємо, з питань підвищення ефективності процесу підземного вилуговування українська компанія АЕСУ наразі співпрацює з “НАК “Казатомпром”.