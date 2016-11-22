Україна закупила ядерного палива на понад 350 млн дол.

Палива російського виробництва було закуплено на 266 млн доларів.

Шведського виробництва - на 100 млн доларів.

Таким чином, частка закупівель Україною ядерного палива за дев'ять місяців у "ТВЕЛ" (РФ) в грошовому еквіваленті становила 72,6%, Westinghouse (Швеція) - 27,4%.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Україна повинна прагнути до виробництва власного ядерного палива, а не платити РФ.

Для цього першочергово треба наростити обсяги видобутку власного урану.

І це можливо, якщо залучити до цього процесу приватного інвестора, вважає міністр енергетики Ігор Насалик.

Так, Україна має перспективні родовища урану, які можна розробляти методом підземного вилуговування, яким на сьогодні працюють у Казахстані.

Також нагадаємо, з питань підвищення ефективності процесу підземного вилуговування українська компанія АЕСУ наразі співпрацює з “НАК “Казатомпром”.