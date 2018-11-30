Украина закрыла въезд для мужчин-россиян из оккупированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Решение о запрете въезда в Украину гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет коснулось и оккупированного Крыма. Об этом сообщил в Facebook постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, передает УНН.
"В частности соответствующие ограничения ГПСУ ввело и на админчерте", - сообщил Бабин, комментируя сообщение о закрытии Украины границы для мужчин из России.
Напомним, украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.
Ранее иностранцам закрыли въезд в оккупированный Крым.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.