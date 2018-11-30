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Україна закрила в'їзд для чоловіків-росіян з окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Рішення про заборону в'їзду до України громадянам РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років торкнулося і окупованого Криму. Про це повідомив у Facebook постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, передає УНН.

Україна закрила в'їзд для чоловіків-росіян з окупованого Криму

"Зокрема відповідні обмеження ДПСУ запровадило й на адмінмежі", - повідомив Бабін, коментуючи повідомлення про закриття Україною кордону для чоловіків з Росії.

Нагадаємо, українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.

Раніше іноземцям закрили в'їзд до окупованого Криму.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан до 26 грудня.

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