Україна закрила в'їзд для чоловіків-росіян з окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Рішення про заборону в'їзду до України громадянам РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років торкнулося і окупованого Криму. Про це повідомив у Facebook постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, передає УНН.
"Зокрема відповідні обмеження ДПСУ запровадило й на адмінмежі", - повідомив Бабін, коментуючи повідомлення про закриття Україною кордону для чоловіків з Росії.
Нагадаємо, українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.
Раніше іноземцям закрили в'їзд до окупованого Криму.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан до 26 грудня.