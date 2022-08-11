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Украина призвала мир пойти по пути Латвии и признать россию страной-спонсором терроризма

Киев • УНН

 • 138558 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает мир пойти по пути Латвии и признать россию страной-спонсором терроризма. Об этом украинский дипломат сообщил на странице в Twitter, сообщает УНН.

Украина призвала мир пойти по пути Латвии и признать россию страной-спонсором терроризма

Цитата

«Благодарен латвийскому парламенту - Сейму - и всем его членам за признание россии государством-спонсором терроризма. Своевременный шаг: россия давно заслужила этот статус своими действиями в Украине и за ее пределами. Украина призывает другие государства и организации последовать ее примеру», - написал он.

Справка

Государства-спонсоры терроризма – список государств, которые, согласно официальной позиции государственного департамента США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции со стороны США. К таким странам относят - Сирия, Ирак, Ливия, Южный Йемен, Куба, Иран, КНДР.

Список санкций, налагаемых США на страны, включенные в список:

  • Запрет на поставку оружия (экспорт и продажа).
  • Контроль за экспортом товаров двойного назначения.
  • Запреты на экономическую помощь.
  • Наложение разных финансовых и других ограничений.

Дополнение 

Сегодня Сейм Латвии признал россию государством, поддерживающим терроризм. Латвийский парламент призывает страны Европейского Союза остановить выдачу туристических и въездных виз гражданам россии и беларуси.

Сенаторы США Линдси Грэм (Республиканская партия) и Ричард Блюменталь (Демократическая партия) ранее призвали администрацию президента Джо Байдена признать россию страной-спонсором терроризма.

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