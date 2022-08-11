Україна закликала світ піти шляхом Латвії та визнати росію країною-спонсором тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає світ піти шляхом Латвії та визнати росію країною-спонсором тероризму. Про це український дипломат повідомив на сторінці у Twitter, інформує УНН.
Цитата
«Вдячний латвійському парламенту - Сейму - та всім його членам за визнання росії державою-спонсором тероризму. Вчасний крок: росія давно заслужила цей статус своїми діями в Україні та за її межами. Україна закликає інші держави та організації наслідувати її приклад», - написав він.
Довідка
Держави-спонсори тероризму - список держав, які, відповідно до офіційної позиції державного департаменту США, надають підтримку актам міжнародного тероризму. Включення в список спричиняє жорсткі економічні й політичні санкції з боку США. До таких країн належать - Сирія, Ірак, Лівія, Південний Ємен, Куба, Іран, КНДР.
Список санкцій, які накладають США на країни, що включені в список:
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- Заборона на постачання зброї (експорт і продаж).
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- Контроль за експортом товарів подвійного призначення.
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- Заборони на економічну допомогу.
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- Накладення різних фінансових і інших обмежень.
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Доповнення
Сьогодні Сейм Латвії визнав росію державою, яка підтримує тероризм. Латвійський парламент закликає країни Європейського Союзу зупинити видачу туристичних та в'їзних віз громадянам росії та білорусі, повідомляється на сайті інституції.
Сенатори США Ліндсі Грем (Республіканська партія) і Річард Блюменталь (Демократична партія) раніше закликали адміністрацію президента Джо Байдена визнати росію країною-спонсором тероризму.