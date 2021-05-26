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Украина призвала ОБСЕ увеличить усилия СММ на крымском направлении

Киев • УНН

 • 16481 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Украина призвала ОБСЕ увеличить усилия своей миссии на крымском направлении. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в среду по итогам встречи с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид, передает корреспондент УНН.

Украина призвала ОБСЕ увеличить усилия СММ на крымском направлении

По словам Кулебы, стороны сегодня обсудили вопросы урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

Цитата

"СММ является крупнейшей полевой операцией ОБСЕ, а ее мандат охватывает всю территорию Украины включая АР Крым и город Севастополь. Я сегодня обратился к госпоже Шмидт с просьбой, чтобы СММ ОБСЕ уделял гораздо больше внимания ситуации в оккупированном Крыму и увеличил количество своих усилий на крымском направлении", - отметил министр.

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Также он подчеркнул, что во время визита в Украину Шмидт посетит зону Операции Объединенных Сил на Донбассе и один из контрольных пунктов въезда-выезда, где она сможет ознакомиться с условиями деятельности СММ.

"Я убежден, что Генеральный секретарь вернется из Донбасса с четким впечатлением о тех системных и последовательных усилиях, которые Украина прилагает для прекращения войны, сохранения человеческих жизней, а также обеспечения достойных условий для граждан, пересекающих линию разграничения", - сказал глава МИД.

Что было раньше

Накануне стало известно, что Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид на этой неделе посетит Украину, где встретится с украинскими чиновниками и отправится на восток страны.

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