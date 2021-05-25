Генсек ОБСЄ на цьому тижні відвідає Україну

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Шмід пыд час візиту планує провести переговори з віце-прем'єр-міністром - міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і головою парламенту Дмитром Разумковим.

Переговори, як повідомляється, будуть зосереджені на ситуації в Україні і навколо неї, а також на шляхах зміцнення співпраці між ОБСЄ та Україною.

Під час візиту Генеральний секретар також зустрінеться з працівниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та Координатором проектів ОБСЄ в Україні. Вона також зустрінеться з представниками міжнародних гуманітарних організацій, а також з представниками громадянського суспільства і активістами.

Шмід також планує відвідати східну Україну, щоб "на власні очі побачити ситуацію в постраждалих від конфлікту районах і роботу, проведену СММ і Координатором проектів на місцях", сказано в повідомленні організації.

Що було раніше

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в грудні запросив нового Генерального секретаря ОБСЄ здійснити свій перший візит в Україну і відвідати Донбас і адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом.



За даними МЗС, Шмід тоді прийняла запрошення відвідати Україну, як тільки це дозволять обставини, пов'язані з карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19. Генеральний секретар запевнила міністра, що російсько-український конфлікт буде знаходитися серед топ-пріоритетів порядку денного ОБСЄ в 2021 році.