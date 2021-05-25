Генсек ОБСЕ на этой неделе посетит Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид посетит Украину на этой неделе, где встретится с украинскими чиновниками и отправится на восток страны, передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникаций организации.
Детали
Шмид в ходе визита планирует провести переговоры с вице-премьер-министром — министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и председателем парламента Дмитрием Разумковым.
Переговоры, как сообщается, будут сосредоточены на ситуации в Украине и вокруг нее, а также на путях укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Украиной.
Во время визита Генеральный секретарь также встретится с сотрудниками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Координатором проектов ОБСЕ в Украине. Она также встретится с представителями международных гуманитарных организаций, а также с представителями гражданского общества и активистами.
Шмид также планирует посетить восточную Украину, чтобы “воочию увидеть ситуацию в пострадавших от конфликта районах и работу, проводимую СММ и Координатором проектов на местах”, сказано в сообщении организации.
Что было ранее
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в декабре пригласил новую Генерального секретаря ОБСЕ осуществить свой первый визит в Украину и посетить Донбасс и админграницу с временно оккупированным Крымом.
По данным МИД, Шмид тогда приняла приглашение посетить Украину, как только это позволят обстоятельства, связанные с карантинными ограничениями из-за пандемии COVID-19. Генеральная секретарь заверила министра, что российско-украинский конфликт будет находиться среди топ-приоритетов повестки дня ОБСЕ в 2021 году.