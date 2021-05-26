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The Guardian

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Україна закликала ОБСЄ збільшити зусилля СММ на кримському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Україна закликала ОБСЄ збільшити зусилля своєї місії на кримському напрямку. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу у середу за підсумками зустрічі з Генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Марією Шмід, передає кореспондент УНН.

Україна закликала ОБСЄ збільшити зусилля СММ на кримському напрямку

Зі слів Кулеби, сторони сьогодні обговорили питання врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Цитата

“СММ є найбільшою польовою операцією ОБСЄ, а її мандат охоплює всю територію України включно з АР Крим і містом Севастополь. Я сьогодні звернувся до пані Шмідт з проханням, щоб СММ ОБСЄ приділяв значно більше уваги ситуації в окупованому Криму і збільшив кількість своїх зусиль на кримському напрямку”, — зазначив міністр.

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Також він підкреслив, що під час візиту до України Шмідт відвідає зону Операції Об’єднаних Сил на Донбасі та один з контрольних пунктів в’їзду-виїзду, де вона зможе ознайомитись з умовами діяльності СММ.

“Я переконаний, що Генеральна секретарка повернеться з Донбасу з чітким враженням про ті системні і послідовні зусилля, які Україна докладає для припинення війни, збереження людських життів, а також забезпечення гідних умов для громадян, які перетинають лінію розмежування”, — сказав очільник МЗС.

Що було раніше

Напередодні стало відомо, що Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід цього тижня відвідає Україну, де зустрінеться з українськими чиновниками і відправиться на схід країни.

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