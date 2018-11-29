Украина призвала международных партнеров ограничить судоходство для РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Если Россия запрещает Украине свободно заниматься судоходством, международные партнеры должны ввести соответствующие ограничения для России. Об этом заявил в четверг премьер-министр Украины Владимир Гройсман, находясь с визитом в Германии, передает УНН.
"Мы ожидаем резкой и жесткой реакции мира на действия российского агрессора. Единственная правильная тактика сейчас - зеркальность. Например, если Россия запрещает Украине свободно заниматься судоходством, международные партнеры должны ввести соответствующие ограничения для России", - сообщил Гройсман в Twitter.
Кроме того, по словам Гройсмана, в отношении украинских моряков не может быть никаких дискуссий.
"Они должны быть немедленно освобождены. Они не нарушали ни законодательства - ни международного, ни украинского. Все, что происходит сегодня под прикрытием якобы российских судов, это все беззаконие", - заявил он.
Напомним, ранее Премьер-министр провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая заявила, что будет говорить о ситуации в Азовском море на саммите G20.