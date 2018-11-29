Меркель про ситуацію в Азовському морі: говоритиму про це на саміті G20

Гройсман повідомив, що провів переговори із канцлером ФРН.

"Перемовини з Федеральним канцлером Ангелою Меркель. Продовжуємо діалог, який почали в листопаді в Києві. На порядку денному – посилення економічної співпраці, спільна участь у розвитку ГТС. Окрема увага – ситуації в Азовському морі", - написав Гройсман.

Також він оприлюднив реакцію Мерель на події в Азовському морі.

"Ангела Меркель про ситуацію в Азовському морі: Треба покласти факти на стіл, звільнити моряків і вирішувати питання за допомогою переговорів. Буду говорити про це на саміті G20", - процитував Гройсман слова канцлера.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.