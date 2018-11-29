Меркель о ситуации в Азовском море: буду говорить об этом на саммите G20
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя ситуацию в Азовском море, заявила, что будет говорить об этом на саммите G20. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
Гройсман сообщил, что провел переговоры с канцлером ФРГ.
"Переговоры с Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Продолжаем диалог, который начали в ноябре в Киеве. На повестке дня - усиление экономического сотрудничества, совместное участие в развитии ГТС. Отдельное внимание - ситуации в Азовском море", - написал Гройсман.
Также он обнародовал реакцию Мерель на события в Азовском море.
"Ангела Меркель о ситуации в Азовском море: нужно положить факты на стол, освободить моряков и решать вопрос с помощью переговоров. Буду говорить об этом на саммите G20", - процитировал Гройсман слова канцлера.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.