Україна закликала міжнародних партнерів обмежити судноплавство для РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Якщо Росія забороняє Україні вільно займатись судноплавством, міжнародні партнери мають запровадити відповідні обмеження для Росії. Про це заявив у четвер Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, перебуваючи з візитом в Німеччині, передає УНН.
“Ми очікуємо різкої та жорсткої реакції світу на дії російського агресора. Єдина правильна тактика зараз — дзеркальність. Наприклад, якщо Росія забороняє Україні вільно займатись судноплавством, міжнародні партнери мають запровадити відповідні обмеження для Росії”, — повідомив Гройсман у Twitter.
Крім того, за словами Гройсмана, щодо українських моряків не може бути жодних дискусій.
“Вони мають бути негайно звільнені. Вони не порушували жодного законодавства — ні міжнародного, ні українського. Усе, що відбувається сьогодні під прикриттям начебто російських судів, це все беззаконня”, — заявив він.
Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр провів зустріч з канцлер кою Німеччини Ангелою Меркель, яка заявила, що говоритиме про ситуацію в Азовському морі на саміті G20.