Украина запретила въезд вице-мэру Линца через посещение Крыма

“Уиммер был внесен в список невъездных лиц, и я ему об этом сообщил”, — сказал Щерба и добавил, что такое решение было принято из-за посещения австрийским политиком оккупированного полуострова Крым. Украинский дипломат также отметил, что в этом списке есть и другие австрийские политики.

Как отмечает издание, присутствие в запрещенном списке ограничивает возможность Виммера осуществлять его профессиональную деятельность в части программы партнерства между городами. Уиммер отвечает в городском магистрате за партнерство городов, и одним из городов-побратимов Линца выступает украинское Запорожье. Там в ближайшем будущем должен пройти международный конгресс, в котором должны участвовать представители Линца. “Уиммер не сможет принять в нем участие”, — подчеркнул посол.

В свою очередь сам вице-мэр Линца заметил, что “украинское правительство делает самострел, ограничивая партнерство городов”. “Таким образом у нас будет больше ресурсов направлено на другие кооперации, например, с Россией и Китаем”, — отметил Уиммер.

Как сообщал УНН, в Евросоюзе осудили визиты европейских политиков в временно оккупированный Крым и призвали других воздерживаться от визитов на полуостров.