Україна заборонила в'їзд віце-меру Лінца через відвідування Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Київ вніс віце-мера міста Лінц (федеральна земля Верхня Австрія) Детлефа Віммера в список осіб, яким заборонений в’їзд в Україну. Про це повідомила у вівторок австрійська газета Neues Volksblatt з посиланням на українського посла в Австрії Олександра Щербу, передає УНН.
“Віммер був внесений до списку нев’їзних осіб, і я йому про це повідомив”, — сказав Щерба і додав, що таке рішення було прийнято через відвідування австрійським політиком окупованого півострова Крим. Український дипломат також зазначив, що в цьому списку є й інші австрійські політики.
Як зазначає видання, присутність в забороненому списку обмежує можливість Віммера здійснювати його професійну діяльність в частині програми партнерства між містами. Віммер відповідає в міському магістраті за партнерство міст, і одним з міст-побратимів Лінца виступає українське Запоріжжя. Там в найближчому майбутньому повинен пройти міжнародний конгрес, в якому повинні брати участь представники Лінца. “Віммер не зможе прийняти в ньому участь”, — підкреслив посол.
У свою чергу сам віце-мер Лінца зауважив, що “український уряд робить самостріл, обмежуючи партнерство міст”. “Таким чином у нас буде більше ресурсів направлено на інші кооперації, наприклад, з Росією і Китаєм”, — зауважив Віммер.
Як повідомляв УНН, у Євросоюзі засудили візити європейських політиків до тимчасово окупованого Криму і закликали інших утримуватися від візитів на півострів.