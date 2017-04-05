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Украина по меморандуму с МВФ будет реформировать регулятор рынка ценных бумаг

Украина по меморандуму с МВФ будет реформировать регулятор рынка ценных бумаг

Киев  •  УНН

 • 15572 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украина будет менять законодательство для присоединения к многостороннему меморандуму о взаимопонимании Международной организации регуляторов рынков ценных бумаг (IOSCO MMoU) и будет реформировать регулятор рынка ценных бумаг в соответствии с меморандумом с Международным валютным фондом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Согласно меморандуму с Международным валютным фондом, подписанным 2 апреля 2017 года, Украина взяла на себя обязательство создать мощную нормативно-правовую базу для рынков ценных бумаг и провести реформирование регулятора рынка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, украинская сторона путем внесения изменений в действующее законодательство обязалась увеличить полномочия, независимость и институциональную способность НКЦБФР, что позволит Украине стать подписантом IOSCO MMoU. Меморандумом с МВФ установлен срок исполнения этой задачи - до конца апреля 2017 года.

"При содействии международных доноров, НКЦБФР реформирует свою внутреннюю структуру и процедуры. В частности, на замену отраслевой должна быть введена функциональная структура регулятора", - добавили в ведомстве.

Указано, что реструктуризация ключевых процессов в Комиссии, в частности механизмов управления, процедур принятия решений, ответственности, систем внутреннего контроля и предупреждения операционных рисков будут внедряться в течение 18 месяцев. К концу апреля 2017 года украинская сторона должна согласовать с экспертами МВФ план действий с четкими квартальными целевыми показателями, отметили в регуляторе.

"В меморандуме закреплена необходимость одобрения Верховной Радой законопроекта о регуляторном сплите - упразднение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, и передача ее функций НБУ и НКЦБФР", - говорится в сообщении.

Напомним, проектный офис по поддержке реформы финансового сектора создадут в Украине.

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