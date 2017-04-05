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Україна за меморандумом з МВФ реформуватиме регулятор ринку цінних паперів

Україна за меморандумом з МВФ реформуватиме регулятор ринку цінних паперів

Київ • УНН

 • 15582 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Україна змінюватиме законодавство для приєднання до багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння Міжнародної організації регуляторів ринків цінних паперів (IOSCO MMoU) і реформуватиме регулятор ринку цінних паперів відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Про це УНН повідомили у прес-службі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

"Відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який підписано 2 квітня 2017 року, Україна взяла на себе зобов'язання створити потужну нормативно-правову базу для ринків цінних паперів і провести реформування регулятора ринку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, українська сторона шляхом внесення змін до чинного законодавства зобов'язалась збільшити повноваження, незалежність та інституційну спроможність НКЦПФР, що дозволить Україні стати підписантом IOSCO MMoU. Меморандумом з МВФ встановлений термін виконання цієї задачі - до кінця квітня 2017 року.

"За сприяння міжнародних донорів, НКЦПФР реформує свою внутрішню структуру і процедури. Зокрема, на заміну галузевій повинна бути введена функціональна структура регулятора", - додали у відомстві.

Вказано, що реструктуризація ключових процесів в Комісії, зокрема механізмів управління, процедур прийняття рішень, відповідальності, систем внутрішнього контролю і попередження операційних ризиків будуть впроваджуватися протягом 18 місяців. До кінця квітня 2017 року українська сторона повинна погодити з експертами МВФ план дій з чіткими квартальними цільовими показниками, зазначили у регуляторі.

"У меморандумі закріплена необхідність схвалення Верховною Радою законопроекту про регуляторний спліт – скасування Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, і передача її функцій НБУ та НКЦПФР", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, проектний офіс з підтримки реформи фінансового сектору створять в Україні.

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