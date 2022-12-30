Украина за 2022 год получила пять безвизов с ЕС в условиях войны – Шмыгаль

ukru
14:57 • 16424 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 57339 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 73050 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 82741 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 69585 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 108736 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 134834 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122709 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136095 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117494 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 45103 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 105490 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 124759 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 122079 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 104816 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 220035 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 250664 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 189661 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 195395 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 230927 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 37752 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 104816 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 115466 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 123321 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 138640 просмотра
Актуальное
Украина за 2022 год получила пять безвизов с ЕС в условиях войны – Шмыгаль

Украина за 2022 год получила пять безвизов с ЕС в условиях войны – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 420675 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. За 2022 год Украина получила 5 безвизов с Европейским Союзом в условиях военного положения. Об этом на последнем заседании Правительства в этом году заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

«За этот год мы получили пять так называемых безвизов с ЕС в условиях войны. То, что планировалось делать годами – мы сделали за 10 месяцев», - сказал премьер.

Детали

Речь идет о:

«энергетическом» безвизе – в марте Украина присоединилась к европейской энергосети;

«транспортном» безвизе в июне, благодаря которому украинский бизнес больше не нуждается в разрешениях на автомобильные грузовые перевозки;

«экономическом» безвизе, отменившем на год все сборы и квоты на экспортируемые в ЕС украинские товары;

«таможенном» безвизе, который заработал в октябре и позволяет интегрировать украинскую таможню в европейскую;

«цифровом» безвизе, благодаря которому Украина теперь является членом программы «цифровая Европа».

«Это только верхушка всей работы. Сотни нормативных актов уже приняты, чтобы наше законодательство полностью соответствовало европейскому. Еще сотни готовятся к принятию в следующем году. Наша стратегическая задача – отвечать критериям вступления уже к концу 2024 года», – добавил премьер-министр.

Дополнение

Правительство еще на три месяца продлило срок действия отсрочок от призыва во время мобилизации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы