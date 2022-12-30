Украина за 2022 год получила пять безвизов с ЕС в условиях войны – Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. За 2022 год Украина получила 5 безвизов с Европейским Союзом в условиях военного положения. Об этом на последнем заседании Правительства в этом году заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Цитата
«За этот год мы получили пять так называемых безвизов с ЕС в условиях войны. То, что планировалось делать годами – мы сделали за 10 месяцев», - сказал премьер.
Детали
Речь идет о:
«энергетическом» безвизе – в марте Украина присоединилась к европейской энергосети;
«транспортном» безвизе в июне, благодаря которому украинский бизнес больше не нуждается в разрешениях на автомобильные грузовые перевозки;
«экономическом» безвизе, отменившем на год все сборы и квоты на экспортируемые в ЕС украинские товары;
«таможенном» безвизе, который заработал в октябре и позволяет интегрировать украинскую таможню в европейскую;
«цифровом» безвизе, благодаря которому Украина теперь является членом программы «цифровая Европа».
«Это только верхушка всей работы. Сотни нормативных актов уже приняты, чтобы наше законодательство полностью соответствовало европейскому. Еще сотни готовятся к принятию в следующем году. Наша стратегическая задача – отвечать критериям вступления уже к концу 2024 года», – добавил премьер-министр.
Дополнение
Правительство еще на три месяца продлило срок действия отсрочок от призыва во время мобилизации.