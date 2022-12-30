Україна за 2022 рік отримала п’ять безвізів з ЄС в умовах війни – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. За 2022 рік Україна отримала 5 безвізів з Європейським Союзом в умовах воєнного стану. Про це на останньому засіданні Уряду у цьому році заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Цитата
«За цей рік ми отримали 5 так званих безвізів із ЄС в умовах війни. Те, що планувалося робити роками – ми зробили за 10 місяців», - сказав прем’єр.
Деталі
Йдеться про:
«енергетичний» безвіз - у березні Україна приєдналася до європейської енергомережі;
«транспортний» безвіз у червні, завдяки якому український бізнес більше не потребує дозволів на автомобільні вантажні перевезення;
«економічний» безвіз, який скасував на рік всі мити і квоти на українські товари, що експортуються в ЄС;
«митний» безвіз, який запрацював у жовтні та дозволяє інтегрувати українські митницю у європейську;
«цифровий» безвіз, завдяки якому Україна тепер є членом програми «цифрова Європа».
«Це лише верхівка всієї роботи. Сотні нормативних актів уже ухвалені, аби наше законодавство повністю відповідало європейському. Ще сотні готуються до ухвалення наступного року. Наше стратегічне завдання – відповідати критеріям вступу вже до кінця 2024 року», - додав прем’єр-міністр.
Доповнення
Уряд ще на три місяці продовжив термін дії відстрочок від призову під час мобілізації.