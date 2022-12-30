Уряд ще на три місяці продовжив термін дії відстрочок від призову під час мобілізації
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Кабінет міністрів України продовжив на три місяці дію відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих раніше військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки. Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
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Під час засідання уряду до постанови КМУ від 04.11.2022 N 1259 "Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації" було внесено зміни.
"Передбачено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військово-зобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 03.03.2022 N 194 «Деякі питання бронювання військовозобовʼязаних в умовах правового режиму воєнного стану", та строки дії яких не закінчилися, продовжуються автоматично на три місяці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
2 грудня уряд продовжив на місяць термін дії відстрочок від призову під час мобілізації.
Крім того, за даними КМУ, питання бронювання працівників – одне з тих, що найчастіше порушують представники різних сфер господарства під час зустрічей з урядовцями.