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Правительство еще на три месяца продлило срок действия отсрочок от призыва во время мобилизации

Правительство еще на три месяца продлило срок действия отсрочок от призыва во время мобилизации

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Кабинет министров Украины продлил на три месяца действие отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных ранее военнообязанным решениями Министерства экономики. Об этом сообщил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Во время заседания правительства в постановление КМУ от 04.11.2022 N 1259 "О продлении сроков действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации" были внесены изменения.

"Предусмотрено, что сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, которые были предоставлены военно-обязанным соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению КМУ от 03.03.2022 N 194 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения", и сроки действия которых не истекли, продлеваются автоматически на три месяца", - говорится в сообщении.

Напомним

2 декабря правительство продлило на месяц срок действия отсрочок от призыва во время мобилизации.

Кроме того, по данным КМУ, вопрос бронирования работников – один тех, что чаще всего ставят представители различных сфер хозяйства во время встреч с чиновниками.

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