Украина с вами: Зеленский трогательно подбодрил больного COVID-19 Макрона

"Расстроенный новостью о том, что Эммануэлю Макрону поставили положительный диагноз COVID-19. Желаю вам скорейшего выздоровления и возвращения к привычному темпу жизни. Я также желаю крепкого здоровья всем французам и выздоровления тем, кто борется с болезнью. Украина с вами!" - написал президент.

Напомним, сегодня у президента Франции Эммануэля Макрона диагностировали коронавирус.

Как сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель получила отрицательный результат на коронавирусную болезнь COVID-19 после саммита ЕС на прошлой неделе, на котором она встречалась с Макроном.