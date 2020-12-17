Україна з вами: Зеленський зворушливо підбадьорив хворого на COVID-19 Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський побажав швидкого одужання та міцного здоров’я французському колезі Еммануелю Макрону, у якого виявили коронавірусну хворобу COVID-19. Свої побажання український лідер написав у Twitter, передає УНН.
“Засмучений новиною про те, що Еммануелю Макрону поставили позитивний діагноз COVID-19. Бажаю вам швидкого одужання і повернення до звичного темпу життя. Я також бажаю міцного здоров'я всім французам та одужання тим, хто бореться із хворобою. Україна з вами!” - написав Президент.
Нагадаємо, сьогодні у президента Франції Еммануеля Макрона діагностували коронавірус.
Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала негативний результат на коронавірусну хворобу COVID-19 після саміту ЄС минулого тижня, на якому вона зустрічалася із Макроном.