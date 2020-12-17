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Україна з вами: Зеленський зворушливо підбадьорив хворого на COVID-19 Макрона

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський побажав швидкого одужання та міцного здоров’я французському колезі Еммануелю Макрону, у якого виявили коронавірусну хворобу COVID-19. Свої побажання український лідер написав у Twitter, передає УНН.

Україна з вами: Зеленський зворушливо підбадьорив хворого на COVID-19 Макрона

“Засмучений новиною про те, що Еммануелю Макрону поставили позитивний діагноз COVID-19. Бажаю вам швидкого одужання і повернення до звичного темпу життя. Я також бажаю міцного здоров'я всім французам та одужання тим, хто бореться із хворобою. Україна з вами!” - написав Президент.

Нагадаємо, сьогодні у президента Франції Еммануеля Макрона діагностували коронавірус.

Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала негативний результат на коронавірусну хворобу COVID-19 після саміту ЄС минулого тижня, на якому вона зустрічалася із Макроном.

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