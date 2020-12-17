Україна з вами: Зеленський зворушливо підбадьорив хворого на COVID-19 Макрона

“Засмучений новиною про те, що Еммануелю Макрону поставили позитивний діагноз COVID-19. Бажаю вам швидкого одужання і повернення до звичного темпу життя. Я також бажаю міцного здоров'я всім французам та одужання тим, хто бореться із хворобою. Україна з вами!” - написав Президент.

Нагадаємо, сьогодні у президента Франції Еммануеля Макрона діагностували коронавірус.

Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала негативний результат на коронавірусну хворобу COVID-19 після саміту ЄС минулого тижня, на якому вона зустрічалася із Макроном.