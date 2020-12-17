Меркель здала тест на COVID-19 після контактів з Макроном
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала негативний результат на коронавірусну хворобу COVID-19 після саміту ЄС минулого тижня, на якому вона зустрічалася із президентом Франції Еммануелем Макроном, у якого сьогодні підтвердили хворобу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"Тест канцлера був проведений через кілька днів після саміту ЄС, що є звичайною справою, результат перевірки був негативним. Канцлер бажає президенту Франції якнайшвидшого одужання", - пише видання.
Нагадаємо, у президента Франції Еммануеля Макрона діагностували коронавірус. Згодом стало відомо, що прем’єр Іспанії пішов на карантин через зустріч із хворим Макроном.