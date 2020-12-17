Меркель здала тест на COVID-19 після контактів з Макроном

"Тест канцлера був проведений через кілька днів після саміту ЄС, що є звичайною справою, результат перевірки був негативним. Канцлер бажає президенту Франції якнайшвидшого одужання", - пише видання.

Нагадаємо, у президента Франції Еммануеля Макрона діагностували коронавірус. Згодом стало відомо, що прем’єр Іспанії пішов на карантин через зустріч із хворим Макроном.