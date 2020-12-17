Меркель сдала тест на COVID-19 после контактов с Макроном
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель получила отрицательный результат на коронавирусную болезнь COVID-19 после саммита ЕС на прошлой неделе, на котором она встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, у которого сегодня подтвердили болезнь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Тест канцлера был проведен через несколько дней после саммита ЕС, что является обычным делом, результат проверки был отрицательным. Канцлер желает президенту Франции скорейшего выздоровления", - пишет издание.
Напомним, у президента Франции Эммануэля Макрона диагностировали коронавирус. Впоследствии стало известно, что премьер Испании ушел на карантин из-за встречи с больным Макроном.