Меркель сдала тест на COVID-19 после контактов с Макроном

"Тест канцлера был проведен через несколько дней после саммита ЕС, что является обычным делом, результат проверки был отрицательным. Канцлер желает президенту Франции скорейшего выздоровления", - пишет издание.

Напомним, у президента Франции Эммануэля Макрона диагностировали коронавирус. Впоследствии стало известно, что премьер Испании ушел на карантин из-за встречи с больным Макроном.