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Прем’єр Іспанії пішов на карантин через зустріч із хворим на COVID-19 Макроном

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пішов на карантин після контакту із президентом Франції Еммануелем Макроном, у якого сьогодні діагностували коронавірусну хворобу COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на газету El Mundo.

Прем’єр Іспанії пішов на карантин через зустріч із хворим на COVID-19 Макроном

"Голова уряду Педро Санчес призупинив участь в усіх публічних заходах після того, (як дізнався – ред.), що президент Франції Еммануель Макрон отримав позитивний тест на коронавірус. Санчес був у понеділок у Парижі та обідав із президентом республіки", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що він здасть тест, щоб перевірити, чи хворий на COVID-19. Прем'єр планує перебувати на самоізоляції до 24 грудня, майже до Різдва.

Нагадаємо, у президента Франції Еммануеля Макрона діагностували коронавірус.

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