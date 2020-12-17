Премьер Испании ушел на карантин из-за встречи с больным COVID-19 Макроном

"Глава правительства Педро Санчес приостановил участие во всех публичных мероприятиях после того, (как узнал - ред.), что президент Франции Эммануэль Макрон получил положительный тест на коронавирус. Санчес был в понедельник в Париже и обедал с президентом республики", - говорится в сообщении.

Сообщается, что он сдаст тест, чтобы проверить, болен ли COVID-19. Премьер планирует находиться на самоизоляции до 24 декабря, почти до Рождества.

Напомним, у президента Франции Эммануэля Макрона диагностировали коронавирус.