Премьер Испании ушел на карантин из-за встречи с больным COVID-19 Макроном
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Премьер-министр Испании Педро Санчес пошел на карантин после контакта с президентом Франции Эммануэлем Макроном, у которого сегодня диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на газету El Mundo.
"Глава правительства Педро Санчес приостановил участие во всех публичных мероприятиях после того, (как узнал - ред.), что президент Франции Эммануэль Макрон получил положительный тест на коронавирус. Санчес был в понедельник в Париже и обедал с президентом республики", - говорится в сообщении.
Сообщается, что он сдаст тест, чтобы проверить, болен ли COVID-19. Премьер планирует находиться на самоизоляции до 24 декабря, почти до Рождества.
Напомним, у президента Франции Эммануэля Макрона диагностировали коронавирус.