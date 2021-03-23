Украина с 1 апреля введет временный безвиз для туристов из Китая

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 48701 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 67363 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108850 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144487 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195522 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193401 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279587 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327554 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157867 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143160 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Украина с 1 апреля введет временный безвиз для туристов из Китая

Украина с 1 апреля введет временный безвиз для туристов из Китая

Киев  •  УНН

 • 18820 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 116/2021 "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью", передает УНН.

Детали

Согласно документу, для развития дружественных отношений между Украиной и КНР, активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма с 1 апреля по 30 сентября 2021 года вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

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Кабинет министров должен принять меры, вытекающие из настоящего указа.

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