Украина является одной из первых стран, кто ввел цифровые паспорта - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Украина является одной из первых стран, которая ввела цифровые паспорта и первой, кто предоставил им юридические права. Об этом во время онлайн презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дия" заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
"Мы были 10 в мире, кто ввел цифровое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации и стали одними из первых, кто реализовал цифровые паспорта и точно первые, кто предоставил им юридические права, имеющие пластиковые или бумажные. Уже сегодня украинцы имеют возможность использовать паспорт в смартфоне для многих жизненных ситуаций: от предъявления полиции в условиях карантина до получения банковских или государственных услуг", - отметил Зеленский.
Напомним, цифровой паспорт гражданина Украины и загранпаспорт уже доступны в приложении "Дия".