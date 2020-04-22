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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 19129 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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15:49 • 36744 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 60810 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 98770 просмотра

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Украина является одной из первых стран, кто ввел цифровые паспорта - Зеленский

Украина является одной из первых стран, кто ввел цифровые паспорта - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 40178 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Украина является одной из первых стран, которая ввела цифровые паспорта и первой, кто предоставил им юридические права. Об этом во время онлайн презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дия" заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Мы были 10 в мире, кто ввел цифровое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации и стали одними из первых, кто реализовал цифровые паспорта и точно первые, кто предоставил им юридические права, имеющие пластиковые или бумажные. Уже сегодня украинцы имеют возможность использовать паспорт в смартфоне для многих жизненных ситуаций: от предъявления полиции в условиях карантина до получения банковских или государственных услуг", - отметил Зеленский.

Напомним, цифровой паспорт гражданина Украины и загранпаспорт уже доступны в приложении "Дия".

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