Зеленський презентував цифрові паспорти у додатку “Дія”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Цифровий паспорт громадянина України та закордонний паспорт вже доступні у додатку “Дія”. Про це під час онлайн презентації цифрових паспортів у мобільному додатку "Дія" заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“На початку лютого презентували “Дію” з доступом до цифрових водійського посвідчення та свідоцтва ... авто, це був дуже важливий крок до реалізації нашої стратегії “Держава у смартфоні”, минуло лише два місяці, і ми робимо не менш важливий, революційний крок — презентуємо цифровий паспорт громадянина України та закордонний паспорт, що тепер доступні у застосунку “Дія”, — зазначив Президент.
За його словами, за перші три дні мобільного додатку “Дія” його користувачами стали 1 млн українців, зараз вже кількість 2,3 млн українців.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив постанову про електронні паспорти у застосунку “Дія”.