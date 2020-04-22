Україна є однією з перших країн, хто запровадив цифрові паспорти – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Україна є однією з перших країн, яка запровадила цифрові паспорти та першою, хто надав їм юридичні права. Про це під час онлайн презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія" заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Ми були 10 у світі, хто запровадив цифрове водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію та стали одні з перших, хто реалізував цифрові паспорти і точно перші, хто надав їм юридичні права, що мають пластикові чи паперові. Вже сьогодні українці мають можливість використовувати паспорт у смартфоні для багатьох життєвих ситуацій: від пред’явлення поліції в умовах карантину до отримання банківських чи державних послуг", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, цифровий паспорт громадянина України та закордонний паспорт вже доступні у додатку “Дія”.