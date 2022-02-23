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Украина вводит ряд ограничений в приграничных с РФ и Беларусью районах

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Дополнительные временные режимные ограничения вводятся в приграничных районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины, прилегающих к морскому побережью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Цитата:

“Дополнительные временные режимные ограничения вводятся в районах, которые граничат с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины, прилегают к морскому побережью”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что прежде всего такие меры введены для усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предотвращения дестабилизации обстановки на госгранице и другим правонарушениям.

Так, среди ограничений: пребывание в приграничье в ночное время, выход любых плавсредств из пунктов базирования, движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе и не обеспечивают передвижение к установленным пунктам пропуска через государственную границу.

Также режимные меры введены в отношении пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, осуществления полетов легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки и личного состава, объектов, зданий, сооружений, транспорта и других объектов, принадлежащих ГПСУ, и передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.

“Стоит отметить, что дополнительные режимные ограничения вводятся приказами пограничных отрядов и могут отличаться в разных районах и областях. В связи с этим, лицам, имеющим необходимость пребывания, проведения определенного рода работ в контролируемых пограничных районах, пограничной полосе, рекомендуем ознакомиться с действующими режимными ограничениями на сайте Государственной пограничной службы Украины. Приказы пограничных отрядов можно найти в разделе сайта "О ведомстве/структуре“ по ссылкам на соответствующий пограничный отряд”, — отмечается в сообщении.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”. Количество российских войск у украинских границ оценивается в 150 тыс. военных.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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