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Україна вводить низку обмежень у прикордонних з РФ та Білоруссю районах

Україна вводить низку обмежень у прикордонних з РФ та Білоруссю районах

Київ • УНН

 • 143714 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Додаткові тимчасові режимні обмеження вводяться у прикордонних районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України, прилягають до морського узбережжя. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Держприкордонслужби України.

Цитата:

“Додаткові тимчасові режимні обмеження вводяться у районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України, прилягають до морського узбережжя”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що перш за все такі заходи запроваджені для посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання дестабілізації обстановки на держкордоні та іншим правопорушенням.

Так, серед обмежень: перебування у прикордонні у нічний час, вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування, рух транспорту (окрім військового, силових структур, агро-техніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон.

Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, здійснення польотів легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу, об’єктів, будівель, споруд, транспорту та інших об’єктів, що належать ДПСУ, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.

“Варто наголосити, що додаткові режимні обмеження вводяться наказами прикордонних загонів та можуть відрізнятися у різних районах та областях. У зв’язку з цим, особам, які мають необхідність перебування, проведення певного роду робіт у прикордонних контрольованих районах, прикордонній смузі, рекомендуємо ознайомитися з чинними режимними обмеженнями на сайті Державної прикордонної служби України. Накази прикордонних загонів можна знайти у розділі сайту "Про відомство/структура“ за посиланнями на відповідний прикордонний загін”, — зазначається в повідомленні.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. Кількість російських військ біля українських кордонів оцінюється у 150 тис. військових.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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