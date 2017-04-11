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Украина потеряла 53 млрд долл. из-за отсутствия реформ в энергетике - В.Гройсман

Украина потеряла 53 млрд долл. из-за отсутствия реформ в энергетике - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 11855 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. За 10 лет Украина потеряла 53 млрд долларов из-за отсутствия реформ в энергетической сфере. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Чтобы у нас с вами было, если бы мы в 2007 году провели эту реформу? В 2017 году у нас с вами была бы совершенно иная ситуация. Во-первых, мы не потеряли бы 53 млрд долл. 53 млрд долл. - это те потери, которые мы понесли из-за невыгодных условий поставок и многих других вещей", - сказал В.Гройсман.

Он напомнил, что сейчас установлена ​​единая цена на газ и возобновлена ​​добыча природного газа.

По его словам, за 25 лет в Украине добыча природного газа упала с 55 млрд куб. м до 20 млрд куб. м.

"Если бы мы в 2007 году провели реформу энергетического сектора, то сегодня были бы энергетически независимыми и прогрессивными", - подчеркнул В.Гройсман.

Напомним, Украина и США подписали соглашения о предоставлении 123 млн долл. помощи на реформы.

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