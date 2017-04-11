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Україна втратила 53 млрд дол. через відсутність реформ в енергетиці - В.Гройсман

Україна втратила 53 млрд дол. через відсутність реформ в енергетиці - В.Гройсман

Київ • УНН

 • 11858 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. За 10 років Україна втратила 53 млрд доларів через відсутність реформ в енергетичній сфері. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"Щоб у нас із вами було, якби ми в 2007 році провели цю реформу? У 2017 році ми мали б з вами абсолютно іншу ситуацію. По-перше, ми б не втратили 53 млрд дол. 53 млрд дол. - це ті втрати, які ми понесли через невигідні умови постачання і багато інших речей", - сказав В.Гройсман.

Він нагадав, що наразі встановлена єдина ціна на газ і відновлений видобуток природного газу.

За його словами, за 25 років в Україні видобуток природного газу впав з 55 млрд куб. м до 20 млрд куб. м.

"Якби ми в 2007 році провели реформу енергетичного сектору, то сьогодні були б енергетично незалежними і прогресивними", - підкреслив В.Гройсман.

Нагадаємо, Україна і США підписали угоди про надання 123 млн дол. допомоги на впровадження реформ.

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