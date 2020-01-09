Украина примет участие в дебатах СБ ООН по международному миру и безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Украина на уровне заместителя министра иностранных дел в четверг, 9 января, примет участие в дебатах Совета Безопасности ООН о соблюдении Устава ООН как основы поддержания международного мира и безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В четверг, 9 января, Украина будет участвовать в открытых дебатах Совета Безопасности ООН о соблюдении Устава ООН как основы поддержания международного мира и безопасности", - отметил Николенко.
По его словам, агрессия против Украины и Грузии, конфликты в Сирии, Ливии и Йемене доказывают, что никуда не делись те, кто готов нарушать мировой порядок, основанный на международных принципах.
"Целью же дебатов, которые проводит Вьетнам как председатель Совбеза в январе, как раз и заключается в том, чтобы дать ответ на вопрос: чего не хватает для того, чтобы Устав ООН стал Библией международных отношений? Какие точки нужно соединить, чтобы государства-нарушители чувствовали ответственность за свои действия? Как перейти от стадии "глубокой обеспокоенности" к более эффективным действиям?" - добавил он.
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"Откровенный диалог об этом давно назрел и заместителю министра иностранных дел Украины, который возглавит украинскую делегацию на дебатах, вместе с другими коллегами-делегатами здесь будет, что сказать. Напомню, что Украина была непосредственно причастна к разработке Устава ООН - наш тогдашний постпред возглавлял рабочую группу по разработке его преамбульной части, а также раздела I - о целях и принципах ООН. Без сомнений, значительное внимание Совета Безопасности сфокусируется и на нынешней ситуации на Ближнем Востоке. Критически важно, чтобы сейчас там руководствовались здравым рассудком", - отметил Николенко.
Начало дебатов - 9 января в 17:00 по киевскому времени.
Напомним, Украина заплатит около 1,7 млн долл. в бюджет ООН на 2020 год.