Україна візьме участь у дебатах РБ ООН щодо міжнародного миру та безпеки

КИЇВ. 9 січня. УНН. Україна на рівні заступника міністра закордонних справ у четвер, 9 січня, візьме участь у дебатах Ради Безпеки ООН про дотримання Статуту ООН як основи підтримання міжнародного миру та безпеки. Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.