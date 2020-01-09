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Україна візьме участь у дебатах РБ ООН щодо міжнародного миру та безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Україна на рівні заступника міністра закордонних справ у четвер, 9 січня, візьме участь у дебатах Ради Безпеки ООН про дотримання Статуту ООН як основи підтримання міжнародного миру та безпеки. Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"‪У четвер, 9 січня, Україна братиме участь у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН про дотримання Статуту ООН як основи підтримання міжнародного миру та безпеки", - відзначив Ніколенко.

З його слів, агресія проти України та Грузії, конфлікти в Сирії, Лівії та Ємені доводять, що нікуди не поділися ті, хто готовий порушувати світовий порядок, заснований на міжнародних принципах.

"Метою ж дебатів, які проводить В’єтнам як голова Радбезу в січні, якраз і є дати відповідь на питання: чого не вистачає для того, щоб Статут ООН став Біблією міжнародних відносин? Які крапки потрібно з’єднати, щоб держави-порушники відчували відповідальність за свої дії? Як перейти від стадії "глибокого занепокоєння" до більш ефективних дій?" - додав він.

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"Відвертий діалог про це давно назрів і заступнику міністра закордонних справ України, який очолюватиме українську делегацію на дебатах, разом з іншими колегами-делегатами тут буде, про що сказати. Нагадаю, що Україна була безпосередньо причетна до розробки Статуту ООН - наш тодішній постпред очолював робочу групу з розробки його преамбульної частини, а також розділу І - про цілі та принципи ООН. Без сумнівів, значна увага Ради Безпеки сфокусується й на нинішній ситуації на Близькому Сході. Критично важливо, щоб зараз там керувалися здоровим глуздом", - зазначив Ніколенко.

Початок ‪дебатів - 9 січня о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, Україна заплатить близько 1,7 млн дол. до бюджету ООН на 2020 рік.

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