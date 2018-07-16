Украина вышла из "красной зоны" неэффективности борьбы с торговлей людьми - Луценко

По словам Луценко, "мы за прошлый год втрое улучшили раскрытие этих преступлений".

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"Вдвое больше сообщили подозрений людям, которые с целью сексуальной или трудовой эксплуатации лишали воли людей. Также обнаружили в три с половиной раза больше пострадавших. Результатом этого стало то, что Украина поднялась в рейтинге на 2 место и вышла из красной зоны относительно неэффективной деятельности по этим преступлениям", - сообщил он.

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Генеральный прокурор также добавил, что и в этом году результаты по противодействию торговле людьми держатся на достаточном уровне.