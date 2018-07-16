Україна вийшла з “червоної зони” неефективності боротьби з торгівлею людьми - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Україна покращила результати розкриття злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми і вийшла з так званої “червоної зони” щодо неефективності боротьби з таким видом злочинів. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
За словами Луценка, "ми за минулий рік втричі покращили розкриття цих злочинів".
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"Вдвічі повідомили більше підозр людям, які з метою сексуальної чи трудової експлуатації позбавляли волі людей. Також виявили у три з половиної рази більше потерпілих. Результатом цього стало те, що України піднялася у рейтингу на 2 місце і вийшла із червоної зони щодо неефективної діяльності за цими злочинами", - повідомив він.
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Генеральний прокурор також додав, що й цього року результати з протидії торгівлі людьми тримаються на достатньому рівні.