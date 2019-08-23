Украина вытесняет США с китайского рынка кукурузы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Поставки кукурузы из Украины в Китай растут и ожидаются на уровне 4 миллионов тонн, что соответствует 80% китайского импорта, говорится в статье издания Successful Farming. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
США ранее были основным поставщиком кукурузы в Китай и в 2011-2012 годах США поставляли 5 000 000 тонн кукурузы - почти 100% китайского импорта.
В начале так называемой торговой войны с Китаем в 2017-2018 годах, США поставили только 0,3 миллиона тонн, или менее 10% китайского импорта.
Торговая война с Китаем препятствует доступу на рынки для США, отметила конгрессвумен от штата Иллинойс Робин Келли.
"Большая часть кукурузы поступала в Китай из Иллинойса, до того, как провальная торговая война Трампа убила наш доступ к рынкам", - написала конгресвумен в Facebook.
"Хороший ожидаемый урожай в Украине не компенсирует резкое падение производства в США в 2019-2020 годах, но в долгосрочной перспективе, угроза, что Украина предстанет как основной экспортер кукурузы, продолжает расти", - говорится в статье.
Журналист также отметил, что урожайность кукурузы в Украине достигла уровня ЕС и поэтому, чтобы нарастить ее еще больше, Украина прибегнуть к использованию биотехнологической кукурузы ГМО, что пока запрещено.
Напомним, Украина за сезон экспортировала рекордное количество зерна.